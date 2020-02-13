В 179 избирательном округе в Харьковской области зарегистрирован кандидат-клон экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной - Яна Светличная.

Об этом сообщил генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель на своей странице в Fаcebook.

Он сообщил, что по имеющейся у него информации на 179 округе уж возрождается технология "клонов".

"После объявления об участии в выборах экс-главы Харьковской ОГА Юлии Светличной сразу же появилась другая кандидатка, которая имеет одинаковую с ней фамилию и созвучное имя. На сайте НАПК уже опубликовано декларацию кандидата-клона - Яны Светличной", - написал Кошель.

Он напомнил, что во время прошлых парламентских выборов летом 2019 года власть постоянно заявляла о большом количестве "двойников", которые атаковали ее кандидатов.

"Сейчас точно такую же технологию она применяет уже к своим оппонентам. Комитет избирателей Украины обращает внимание Центральной избирательной комиссии на недопустимость практики нечестной борьбы на выборах, возможных попыток манипуляций с целью влияния на результаты голосования и необходимости обеспечения демократического и прозрачного избирательного процесса", - отметил Кошель.

Он также выразил озабоченность, что накануне местных выборов 179-й округ могут превратить в очередную площадку для отработки политических технологий по образцу 205-го черниговского округа или выборов городского головы Мукачево в 2004-м.

По мнению генерального директора КИУ, сейчас все зависит исключительно от власти.

"Ждем завершения регистрации и считаем количество двойников в бюллетене", - резюмировал Кошель.

Фото: facebook.com

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области.

Напомним, что экс-губернатор Харьковской области Светличная хочет заменить в Раде Кучера, который занял ее место.

Также мы писали о том, что юрист Портнов заявил, что не пойдет в Раду на довыборах в 179-м округе Харьковской области.