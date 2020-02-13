В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал эпицентром вспышки коронавируса, сменилось партийное руководство.

Об этом со ссылкой на CGTN пишет "Интерфакс".

Цзян Чаолян, который занимал должность секретаря парткома провинции Хубэй оставил должность, ее занял 63-летний Ин Юн. Он занимал кресло мэра Шанхая с 2017 года. До этого Юн был председателем суда провинции Чжэцзян. В СМИ он фигурирует как протеже председателя КНР Си Цзиньпина.

Секретарь горкома Уханя Ма Гоцян также ушел в отставку. Его сменил Ван Чжулинь. До этого он занимал должность секретаря горкома Цзинаня (столица Шаньдуна).

Вероятно, кадровые перестановки демонстрирует недовольство Пекина тем, как власти провинции Хубэй справляются с угрозой коронавируса.

Напомним, вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в конце 2019 года. По состоянию на 13 февраля в стране был зафиксирован 59 651 случай заражения, за пределами Китая - еще 445. Умерли 1363 человека.

А недавно Всемирная организация здравоохранения назвала сроки выпуска вакцины от коронавируса из Китая.