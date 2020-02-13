Внук предыдущего главы Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Айсултан, который совершил попытку суицида и получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне, попросил власти Великобритании предоставить ему политическое убежище.

Он утверждает, что обладает информацией о коррупциии во взаимоотношениях правительств России и Казахстана и рассказал о ней в интервью британскому изданию Times, которое сторо будет опубликовано.

Об этом Айсултан Назарбаев написал в своем Facebook.

Так, внук первого президента Казахстана пожаловался на давление со стороны своей семьи, которая, по его словам, не хочет допустить того, чтобы Айсултан делился подробностями о казахстанской коррупции.

"Много, что происходило в последнее время... Но остальное, и все другие детали, вы прочитаете в интервью Times! - Если ещё буду жить!", - пишет Айсултан.

Скриншот: Айсултан Назарбаев в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что внук Назарбаева укусил британского полицейского, который пытался спасти его от суицида.

Также "Страна" рассказывала, что дочь Назарбаева назвала детей - инвалидов уродами, на которых нужно водить экскурсии.