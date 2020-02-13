Компания миллиардера Илона Маска по производству автомобилей Tesla отозвала автомобили Model X из-за критической проблемы, которая может привести к потере управления и аварии. Всего с авторынков США и Канады уберут 15 тысяч машин.

Об этом информирует издание Sky News.

Суть технической проблемы заключается в том, что болтовое крепление усилителя руля во время эксплуатации автомобиля может заржаветь и сломаться.

"Компания Tesla решила отозвать 15 тысяч автомобилей, преимущественно Model X, из-за проблем с усилителем руля. Речь идет преимущественно об автомобилях, собранных до октября 2016 года", - говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что коррозия болтов может произойти при условии, если автомобиль эксплуатируется в холодных регионах, где для борьбы с гололедом используется соляные растворы.

Ранее мы писали о том, что повышение рыночной капитализации компании Тesla позволило основателю компании Илону Маску за 60 минут увеличить состояние на $2,3 млрд.

Также "Страна" сообщала, что Tesla планирует запустить производство на автозаводе Tesla неподалеку от Берлина в 2021 году.