У фильма Гая Ричи "Алладин", который вышел на экраны в 2019 году, появится продолжение. Производство уже стартовало.

Об этом сообщает Variety.

Первая часть ленты собрала в прокате более миллиарда долларов. Сейчас создатели кинокартины уже запустили производство, но оно находится на ранней стадии. Съемками займется компания Disney.

Автором сценария выступит Джош Гэнтис ("Экипаж") и Андреа Берлофф ("Голос улиц"). При этом сиквел не будет основан на мультфильме "Аладдин 2: Возвращение Джафара", его сюжет будет оригинальным.

Пока что не раскрывается информация о том, кто будет режиссером киноленты. Сыграть в фильме должны Уилл Смит, Наоми Скотт и Мена Массуд. О дате выхода картины информации пока нет.

Напомним, компания Disney ищет темнокожих актрис на роль шести сестер русалочки Ариэль.