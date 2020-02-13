Юрист Андрей Портнов, известный рядом громких исков к экс-президенту Петру Порошенко и его окружению, не будет баллотироваться в Раду на довыборах в 179-м округе в Харьковской области.

Об этом Портнов заявил на своем Telegram-канале 13 февраля.

"Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку, но если я пойду на выборы и займусь округом, то не смогу эффективно и тщательно заниматься главным государственным и военным преступником, командой его воров и мародеров. Думаю, я не должен браться за новое дело, не закончив предыдущее", - написал он.

По его словам, его команда "будет контролировать от вашего имени ход этой избирательной кампании, где власть должна будет пройти серьёзную проверку доверия".

Фото: t.me

Напомним, что суд удовлетворил иск Портнова к Порошенко и каналу "Прямой" о лживой информации.

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