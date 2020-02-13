Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вошел новый глава Офиса президента Андрей Ермак.

Указ под номером №52/2020 был опубликован вчера на сайте президента и вступил в силу со дня его обнародования.

Так, Андрей Ермак заменил Андрея Богдана не только на месте руководителя Офиса президента, но и в Совете нацбезопасности и обороны.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - указывается в тексте.

Скриншот: сайт президента Украины

Ранее мы писали, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Офиса Андрея Богдана и назначил на его место своего помощника Андрея Ермака. "Страна" разбирала возможные последствия такого решения Зеленского.

Также мы вели текстовую трансляцию с дебютного на посту руководителя ОП брифинга Ермака, во время которого прозвучали позиции по поводу законопроекта о дезинформации в медиа и Донбасса.