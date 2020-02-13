Кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг, который ранее обещал потратить миллиард на борьбу с Трампом, начал выполнять свою угрозу.

В последние две недели он тратил по миллиону долларов в день на рекламу в Facebook и Instagram, пишет американское издание NBC News.

Телеканал утверждает, что таким образом Блумберг, недавно присоединившийся к Демократической партии США, хочет перебить Трампа - "короля социальных сетей".

Миллион в день - это втрое больше, чем тратил на Facebook Дональд Трамп в ходе своей победоносной предвыборной кампании 2016 года.

Причем у Блумберга выходили подчас даже более высокие суммы: только 30 января он потратил на рекламу в соцсети 1,7 миллиона долларов.

Для Блумберга с его 60-миллиардным состоянием любой предвыборный бюджет выглядит подъемным, отмечает издание. При этом в праймериз Демократической партии, которые сейчас начались по разным штатам, он пока не участвует. В них лидируют на данный момент Пит Буттиджич (Айова) и Берни Сандерс (Нью-Гемпшир).

Facebook не так давно ввел новые правила - стало возможным проследить, кто оплачивает рекламные кампании политиков.

Более того, соцсеть начала блокировать объявления, которые выглядят как скрытая реклама. Так, под "бан" весной 2019 года попали несколько публикаций в пользу Петра Порошенко на десятки тысяч долларов.