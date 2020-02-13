Николаевские патрульные полицейские наладили продажу марихуаны. Правоохранителей 24 и 27 лет задержали сотрудники Госбюро расследований при очередной продаже наркотика. Теперь наркодилерам в погонах грозит тюремное заключение.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

Сообщается, что в отделение полиции города поступило сообщение о патрульных, которые продают марихуану. Сотрудники ГБР поймали двух стражей порядка на горячем и отправили их в изолятор до избрания судом меры пресечения.

Фото: Нацполиция Украины

Против патрульных открыто производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

"Готовится объявление им о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что недавно в Киевской области полицейские разоблачили банду наркоторговцев, в которую входил семейный врач. Он незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления, такие как метадон, соннат и другие.

Также мы сообщали, что украинские правоохранители раскрыли преступную группу, которая изготавливала и сбывала наркотики в нескольких областях.