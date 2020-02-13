В пятницу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский едет в Германию, где посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он выступит на мероприятии и проведет встречи с лидерами иностранных государств.

Об этом сообщает сайт президента 13 февраля.

"14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках конференции президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Всего в Мюнхен в этом году приедут около 140 глав государств и правительств.

Мюнхенская конференция проходит ежегодно с 1963 года. До 1993 года она называлась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии. В 2020 году конференция, которая считается одной из самых авторитетных площадок для дискуссий мировых лидеров, будет проходить с 14 по 16 февраля.

Напомним, что Пристайко назвал встречи глав МИД стран "нормандского формата" неэффективными.

Также мы писали о том, что Макрон не выступал на Мюнхенской конференции из-за разногласий с Меркель по Северному потоку-2.