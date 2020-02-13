Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий вынес решение о недопустимости поставок воды в аннексированный Крым до его освобождения.

Об этом информирует народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

"Комитет ВР по вопросу прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации", - написал он.

Скриншот: Алексей Гончаренко в Facebook

Напомним, что 1 февраля этого года председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил о возможных поставках пресной воды в аннексированный Россией Крым. Аргументировал он это тем, что если Израиль поставляет воду в Палестину, хотя между территориями идут военные действия, то и в Украине могут продавать воду на полуостров.

В свою очередь в России позитивно отреагировали на предложение нардепа от "Слуги народа", однако подчеркнули, что готовы покупать ресурс по "здравой цене".

Позже, 11 февраля лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что по его мнению, Украина может согласиться пустить воду на аннексированный полуостров при условии уступок со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу. Кремль на это ответил, что Крым не может быть объектом размена.

Также "Страна" рассказывала, почему "слуги народа" решили поднять тему поставок воды в Крым.