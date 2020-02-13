История с таинственным зимним визитом президента Украины в Оман продолжается. Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко показал официальный ответ из Офиса президента, что визит гаранта в арабскую страну не носил статуса официального.

Об этом нардеп от партии Петра Порошенко сообщил в своем Telegram-канале и показал фото документов.

"Оманская история продолжается. Президент не совершал государственного официального визита в эту страну в январе.

Такой ответ я получил на запрос Офиса президента относительно поездки Зеленского в Оман, последствия которой мы до сих пор разгребаем. Этот документ с подписью еще Богдана свидетельствует, что путешествие состоялось за собственные средства и не имеет характер официального. То есть встреча с местными чиновниками тоже была дружественной? Интересно, что еще они придумают, чтобы прикрыть Зеленского", - написал Алексей Гончаренко.

Ранее "Страна" сообщала, что в День влюбленных Зеленский встретится с делегацией сенаторов из США.