Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук поддержал идею главы фракции Давида Арахамии о подаче воды в Крым. Он предложил продавать воду "по такой же цене, как газ нам Россия".

Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

"Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", - сказал он, уточнив, что это его личная позиция.

Камельчук предложил быть дальновидными и заключить с Россией контракт на водоснабжение. "Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", - сказал "слуга народа".

Также народный депутат высказался за выплату пенсий жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. "Не важно, где украинец находится и живет, обязанность Украины выплачивать пенсии", - заявил Камельчук.

Напомним, что лидер фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что готов дать воду Крыму в обмен на уступки Путина по Донбассу.

Также "Страна" разбиралась, зачем в "Слуге народа" заговорили о поставках воды на полуостров

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