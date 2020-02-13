Бывший посол США в Украине Мари Йованович предупредила, что США начали проводить "аморальную" внешнюю политику, которая "заменяет доверие угрозами, страхом и смятением". По ее мнению, управление внешней политикой администрации Трампа рискует оттолкнуть союзников и направить их в объятия других партнеров, которых они считают более надежными.

Как пишет The Guardian, об этом она заявила в своем первом публичном выступлении с момента ухода из Министерства иностранных дел США две недели назад.

"Если говорить начистоту, то внешняя политика США аморальна, она дает только туманные намеки, а доверию предпочитает угрозы и чувство страха. Подобный вектор не работоспособен в перспективе долгосрочного сотрудничества", - заявила она, принимая награду за дипломатию в Джорджтаунском университете.

Она добавила, что однажды "союзники" США просто отвернутся от страны, так как найдут более надежных партнеров. Более того, интересы этих партнеров, по словам Йованович, могут напрямую пересекаться с интересами Белого дома, что поставит власти страны в сложное положение. Она также отметила, что Госдепартамент США в "беде" и ему в целом не хватает "политического видения" и "моральной чистоты".

Посол была смещена со своего поста в Киеве Дональдом Трампом в мае прошлого года, а в конце января этого года уволена из Госдепа США. До того Йованович дала показания о кампании давления на нее со стороны окружения Трампа на слушаниях по импичменту в Конгрессе.

Напомним, что появилось видео, как Трамп обсуждал с Парнасом судьбу экс-посла Йованович.

Также "Страна" разбиралась в том, как отразятся на Украине кадровые чистки в Госдепе.