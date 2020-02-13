В России, 13 февраля, скончался советский разведчик Алексей Ботян. Ему было 103 года и он ушел из жизни всего через три дня после своего последнего дня рождения. Его имя вошло в историю благодаря тому, что именно он руководил разведывательным спецотрядом, который предотвратил уничтожение Кракова войсками фашистской Германии при отступлении в январе 1945 года.

О смерти разведчика сообщил глава пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Иванов.

В битву с фашизмом Алексей Ботян вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчёта. Свой боевой счёт открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При обороне Варшавы довёл их число до трёх. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной Армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Алексей Ботян стал советским гражданином, как передает официальный сайт СВР.

С началом Великой Отечественной войны Алексей Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), в которой прошёл подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.

В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" под командованием капитана госбезопасности Виктора Александровича Карасёва был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Алексея Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80-ти гитлеровских офицеров.

В январе 1945 года лейтенант Алёша (так прозвали его местные жители) совершил то, что он считает главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом будет затоплен и разрушен польский город Краков. Группа Ботяна сумела заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и планы гитлеровцев вместе с его подрывом были в буквальном смысле развеяны в воздухе.

После войны Алексей Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Нельзя сказать, что всё было ровно и гладко в его оперативной судьбе и жизни, но он с честью прошёл все испытания.

10 мая 2007 года указом президента Российской Федерации полковнику в отставке Алексею Ботяну было присвоено звание Героя России. Вручая ему Золотую Звезду, Владимир Путин сказал: "Красивейший город Европы - древний Краков был сохранён для Польши и для всей мировой культуры во многом благодаря Вашему личному мужеству".

Кстати, в 1967 на советском ТВ вышел трехсерийный художественный фильм, снятый режиссером Евгением Ташковым "Майор Вихрь". Прототипами главного героя, майора Вихря, спасшего Краков, являются сразу три человека. Это Алексей Ботян, Герой Украины Евгений Березняк (награжденный высшей польской наградой "Виртути Милитари"), а также друг Юлиана Семенова, известный писатель Овидий Горчаков (автор повести "Вызываем огонь на себя"), с которого списаны внешность и характер майора Вихря.

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