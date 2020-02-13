Итальянский Сенат одобрил снятие неприкосновенности с лидера правопопулистской партии "Лига Севера", экс-главы МВД Маттео Сальвини за его неправомерные действия в отношении мигрантов. Сальвини в конечном итоге может оказаться в тюрьме на срок до 15 лет.

Об этом 12 февраля сообщает Reuters.

"За" лишение Сальвини иммунитета отдали свои голоса 152 депутатов из 315,

"против" - 76 парламентариев.

Это решение дает право магистратам Сицилии предъявить обвинения Сальвини по делу о судне "Грегоретти". Сальвини в конечном итоге может оказаться в тюрьме на срок до 15 лет, если будет признан виновным в данном судебном процессе. Судимость может лишить его политической власти, в том числе и возможности возглавить будущее правительство.

Сальвини в свое оправдание заявил, что защищает только национальные интересы.

В июле прошлого года судно береговой охраны подобрало порядка 130 мигрантов с двух лодок, на которых они пытались переправиться из Ливии в Европу. Сальвини, который в то время исполнял обязанности министра внутренних дел, в течение шести дней держал судно заблокированным в сицилийском порту Аугуста. Он запрещал людям высаживаться на берег и ждал, что другие государства Европейского союза согласятся принять мигрантов.

Пассажирам "Грегоретти" разрешили покинуть корабль после того, как партнеры Италии по ЕС - Германия, Франция, Португалия, Люксембург и Ирландия - согласились их принять.

Напомним, что в Евросоюзев начале этого года зафиксировали рекордно мало мигрантов.

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