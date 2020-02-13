В Одессе полицейские присвоили вещи коммерческой структуры, в помещении которой проводили обыск. По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В сеть попало видео, на котором зафиксированы три человека, которые во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи.

При этом, люди комментируют свои действия нецензурными словами. "Указанная публикация не осталась без внимания руководства одесской милиции. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками полиции. Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка…", - сказано в сообщении.

В главке акцентируют, что руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен покрывать недостойное поведение подобных работников.

Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР. На период проведения проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

На видео, о котором идет речь, запечатлены двое мужчин и женщина, которые берут вещи и кладут в карманы и сумки. Например, женщина взяла моток скотча. Слышно, что при этом она говорит: "Так, что мне еще нужно... Колонка у меня есть, чайничек есть...".

В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое - следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Одессе пьяный полицейский пытался скрыться от патрульных на авто.

Также мы писали о том, что в Одессе ночью сгорела пятиэтажка, погибли три человека.