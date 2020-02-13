На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы, обнаружено 44 новых случая заражения коронавирусом. Среди новых инфицированных - 29 японцев и 15 граждан других стран, но не уточняется каких именно.

Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на данные японского Министерства здравоохранения.

Инфекцию обнаружили у 43 пассажиров и еще одного члена экипажа. Среди новых инфицированных - 29 японцев и 15 граждан других стран.

В целом число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess достигло 218 человек.

Круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находится 3,7 тысячи человек, 3 февраля поместили на карантин в порту Иокогамы, Япония, из-за коронавируса. На борту лайнера Diamond Princess находятся 25 украинцев. Общее количество зараженных коронавирусом на лайнере сейчас составляет 218 человек.

Среди них двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом. Это члены экипажа - 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.

Напомним, что стала известна дата завершения карантина на Diamond Princess.

Также мы писали о том, что порт Камбоджи примет круизный лайнер, которому отказали власти пяти стран из-за боязни коронавируса.