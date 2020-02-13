Государственное бюро расследований допросило народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера ВР Андрея Парубия по делу о препятствовании выборам в 2019 году.

Об этом Парубий написал на странице в Facebook 12 февраля.

"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствование избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время парламентских выборов 2019 года", - рассказал Парубий.

Нардеп не понимает, в чем заключается его вина. Парубий только вспомнил, что в должности председателя Верховной Рады Украины он обращался в правоохранительные органы с требованием установить, находились ли в Украине в течение последних пяти лет тогдашние кандидаты в нардепы Андрей Клюев, а также Ренат Кузьмин и Анатолий Шарий, и имеют ли они право участвовать в выборах.

Фото: facebook.com

Напомним, что Парубий давал показания в суде по делу беркутовцев.

Также мы писали о том, что Парубий пришел голосовать на участок без паспорта.