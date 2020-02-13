Стремительное распространение по миру новой эпидемии, вызываемой вирусом Covid-19, оказывает свое негативное влияние и на мировую экономику, и на глобальные спортивные соревнования (в Китае отменили этап "Формулы-1", который должен был пройти с 17 по 19 апреля 2020 года - Ред.).

В связи с этим глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори поспешил успокоить все страны, заявив, что график проведения Игр не изменится из-за нового коронавируса.

"Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается", - заявил Мори в ходе встречи с представителями Международного олимпийского комитета, как передает Интерфакс.

Бывший премьер-министр Японии отметил, что организаторы будут "работать с правительством и спокойно реагировать" на любые проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19.

Олимпиада-2020 и вирус Covid-19

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

На данный момент в Японии зарегистрировано 231 подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19, из них 218 случаев на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного в Иокогаме близ Токио.