Во вторник 11 февраля, в Одессе произошел курьезный случай. Здесь из зоопарка сбежал конь по кличке Боня. На воле животное от души порезвилось в близлежащем Преображенском парке.

Один из пользователей сети, одессит Владимир Самайчук снял "скачки" вольнолюбивого коня на видео и опубликовал на своей странице в Facebook.

"Из зоопарка через стройку сбежала лошадь. После безуспешных, со стороны работников зоопарка, попыток ее поймать, конь вернулся в зоопарк добровольно", - написал одессит.

Фото и видео: Facebook

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Одессе угонщик похитил иномарку с помощью эвакуатора.

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