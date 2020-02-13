Президент США Дональд Трамп активизирует свои усилия на Среднем Востоке. Так, глава Белого дома обратился к Сенату (где большинство у республиканцев - Ред.) с просьбой отклонять все резолюции, которые могут ограничить его военные полномочия, в частности, в ситуации с Ираном.

Об этом Трамп написал в своем официальном Twitter.

"Очень важно для безопасности нашей страны, чтобы Сенат США не голосовал за резолюцию о военных полномочиях в ситуации с Ираном. Мы очень хорошо справляемся с Ираном, и сейчас не время проявлять слабость. Американцы в основном поддерживают нашу атаку против террориста Сулеймани", - отметил глава Белого дома.

Ранее "Страна" сообщала, о кандидате, которого Трампу советуют сделать главой Национальной разведки США