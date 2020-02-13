В деле о катастрофе пассажирского Boeing рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году появился новый поворот. Как оказалось, Россия еще в октябре 2019 года официально обратилась к Нидерландам с запросом о том, что бы судить трех своих граждан (подозреваемых в причастности к атаке на лайнер - Ред.) на своей территории.

Однако власти Нидерландов отклонили этот запрос Москвы. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус, как передает Reuters.

"Министр юстиции ответил, что передача обвинения в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом для голландских властей и рассматриваться не будет", - говорится в письме, направленном парламенту Нидерландов от министерства юстиции.

Напомним, что первое судебное слушание по делу Нидерландов против трех российских подозреваемых и одного гражданина Украины назначено на 9 марта. Если дело в конечном итоге будет передано в суд, четверо его фигурантов могут быть заочно осуждены в соответствии с законодательством Нидерландов.

Россия не выдает своих граждан, поэтому ни один из подозреваемых не предстанет перед судом Нидерландов. Однако голландская юридическая фирма заявила, что один из российских подозреваемых по делу все-таки попросил, чтобы его интересы были представлены в судебном процессе.

История вопроса

Нидерланды ведут расследование аварии рейса MH17 17 июля 2014 года, в результате которой погибли все 298 человек. Две трети пассажиров были голландцами. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), летел над территорией, подконтрольной пророссийским сепаратистам на юго-востоке Украины.

Следователи пришли к выводу, что ракета, поразившая лайнер, была выпущена из пусковой установки, доставленной через границу из российской военной базы в Курске. Москва все обвинения традиционно отрицает.

Ранее "Страна" сообщала, что следствие обнародовало аудиозапись разговора боевиков так называемой "ДНР" перед катастрофой лайнера.