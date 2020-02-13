Смертельная эпидемия нового коронавируса, которому Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала официальное название Covid-19, не отступает. Врачам пока не удается радикально остановить ее распространение ни в Китае, ни по всему миру.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени среды, 12 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 60 096 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 363 случаях.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 59 651 в Китае и 445 за границей. Смертельные исходы - 1 362 в Китае (включая один летальный исход в Гонконге), 1 за границей. Вылечить удалось 5 646 человек", - заявили чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что в ФРС США готовятся ответить на удар китайского коронавируса по экономике.