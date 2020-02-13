В России произошла страшная трагедия, в которой погибли наши земляки, граждане Украины. В Псковской области микроавтобус Mercedes-Benz лоб в лоб столкнулся столкнулся с тяжелой фурой Volvo.

Грузовик с белорусскими номерами и частный микроавтобус столкнулись в Пустошкинском районе Псковской области. Погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все они граждане Украины, которые ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственного выжившего пассажира Mercedes Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Тела погибших в Псковской области извлекли из останков микроавтобуса спасатели. Двоих пострадавших отвезли в поликлинику Великих Луков.

Предварительная причина аварии: водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой, как передает Telegram-канал Mash.