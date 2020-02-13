Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" рассказал, как не согласился с президентом России Владимиром Путиным в отношении его оценки украинского коллеги Владимира Зеленского и его команды.

"Вы знаете, я сейчас вспоминаю случай, который был в июне прошлого года, по приглашению президента РФ я принимал участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. И это было начало июня, господин Зеленский только вступил в должность. И Путину задали вопросы, один из вопросов звучал примерно так: "Как вы относитесь к новоизбранному господину Зеленскому, но с учетом того, что человек не имел отношения к политике, государственному правлению, и вот впервые занял такую должность?" И Владимир Владимирович очень так, лояльно и позитивно говорит: "Да, я не знаю этого человека, я еще не знаком, но его избрал украинский народ, и поэтому, конечно же… Ну, он, да, многого не знает" - потому что в вопросе звучало "Как же он там не имеет отношения к государственной политике", – рассказал политик.

По его словам, Путин тогда отметил, что Зеленский научится всему необходимому для своей новой должности.

"Он говорит: "Ну, он научится. Он научится. Он познает, научится, и у него, если он захочет, все получится в плане управления государством". Закончилась конференция, и некоторые международные информационные агентства, там Associated Press, российские каналы, задают: "Виктор Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы поддерживаете точку зрения…" - ну, кому задавать об Украине, если я там был один, - "Вы поддерживаете точку зрения, высказанную господином Путиным в отношении Зеленского?" Я говорю: "Нет". – "Чего?" Я говорю: "Категорически не согласен". Ну, потому что господин Путин говорит о том, что он научится, он сделает, да, но тогда вокруг него должны быть профессионалы, и он должен быть вот тем, мы уже говорили, политическим менеджером. Он должен быть человеком, который найдет команду, которая будет реализовывать. А ведь уже тогда было видно, какая это команда. Тогда это уже просматривалось воочию", – сказал Медведчук.

"Это сейчас мы уже знаем, что это команда и откуда она набрана, люди, которые никогда на таком уровне не занимались процессами государственного управления, а ведь уже тогда это было очевидным. Я говорю: "А я гражданин Украины, я живу в Украине, и я не хочу быть участником эксперимента. Потому что это эксперимент, пришли новые лица, люди, которые не участвовали в политических процессах, в процессах государственного управления, и будут экспериментировать над страной и надо мной. Поэтому я не согласен с этой позицией, категорически не согласен", – добавил Медведчук.

Ранее "Страна" сообщала, что после Парижа Медведчук представил в Берлине инициативу по парламентскому объединению стран Нормандского формата, а также о том, как Путин прокомментировал выход Медведчука из Минских переговоров.