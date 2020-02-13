Три американских сенатора в пятницу отправятся на Украину, где у них пройдет встреча с президентом Владимиром Зеленским. Это демократ от штата Коннектикут Кристофер Мерфи, республиканец от Вайоминга Джон Баррассо и республиканец от Висконсина Рон Джонсон.

Об этом сообщил в своем Twitter демократ Мерфи.

"Я отправляюсь в Украину в пятницу, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Ко мне присоединятся сенаторы Джон Баррассо и Рон Джонсон", - написал Мерфи.

При этом сенатор из демократов не забыл помянуть недобрым словом республиканского кандидата Дональда Трампа.

"Трампу, возможно, удалось избежать наказания за коррупцию в отношениях между США и Украиной, но это не помешает нашим попыткам восстановить двухпартийную поддержку союзничества", - добавил автор микроблога.

О чем будут беседовать политики на встрече, пока не ясно.

Высокопоставленные чиновники и влиятельные персоны США зачастили в Украину в последнее время. Недавно к нам приезжал госсекретарь Майк Помпео. А в декабре в Киев приезжал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.