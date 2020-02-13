В Печерском райсуде Киева состоялось заседание по избранию меры пресечения подозреваемому, который 9 февраля в Мариинском парке облил зеленкой памятник генералу Николаю Ватутину. Монумент стоит над могилой героя войны.

Заседание прошло вечером 12 февраля.

По данным "Страны", полиция задержала только одного вандала - 19-летнего Ивана Хоменко. Однако при этом ему вменили ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет тюрьмы.

Подозреваемый на суде заявил, что никаких хулиганских действий не совершал, а лишь снимал товарища на мобильный телефон по его просьбе. Хоменко заверил суд, что для него якобы было полной неожиданностью, когда знакомый начал поливать памятник зеленкой из заранее заготовленных пузырьков.

Однако согласно позиции обвинения подозреваемый лукавит: в его телефоне нашли переписку, в которой он договаривался об "акции" под памятником Ватутину.

В зале суда присутствовали радикалы Евгений Карась и представители "Братства" Дмитрия Корчинского. Прокурор требовал взять подозреваемого под стражу на время следствия. Однако следственная судья Печерского суда Олеся Батрин решила передать его на поруки нардепу от партии Петра Порошенко Михаилу Бондарю, тоже присутствующему в зале.

Поручитель Бондарь был избран в Верховную Раду 9-го созыва по мажоритарному округу №119 (во Львовской области). Он является председателем подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Судья Батрин посчитала такую меру пресечения достаточной для надлежащего процессуального поведения подозреваемого во время следствия.

"Страна" писала, что вандала, облившего зеленкой монумент, задержали 10 февраля.

В 2017 году мы рассказывали, что вандалы осквернили памятник освободителю Киева Ватутину в Полтаве. Произведение искусства облили красной краской.