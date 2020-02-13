Первый пациент с новым коронавирусом, получившим название Covid-19, появился в Лондоне. Это женщина, прилетевшая из Китая.

О выявлении вируса в столице Туманного Альбиона сообщает ВВС.

Женщина несколько дней назад прилетела из КНР и вскоре после прибытия почувствовала себя плохо. Она обратилась к врачу. 12 февраля ей поставили диагноз - заражение коронавирусом.

По данным ВВС, больная находится в инфекционном отделении больницы Сент-Томас, расположенной на противоположном берегу Темзы от здания британского парламента.

Это уже девятый случай болезни в Великобритании.

Первым заболевшим в стране стала врач общей практики из Брайтона Катриона Гринвуд, которая контактировала с заразившимся мужчиной Стивом Уолшем, вернувшимся с конференции в Сингапуре. После подтверждения ее диагноза три медицинских центра в Брайтоне были закрыты для проведения дезинфекции.

11 февраля "Страна" сообщала, что число зараженных коронавирусом в Германии достигло 16 человек.

Также заболевший новым вирусом есть во Франции.