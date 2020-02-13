Правоохранители раскрыли квартирную кражу в сентябре 2018 года у Максима Нефедова. Тогда он занимал должность зама министра экономики.

Обвинительный акт по делу сейчас находится в Печерском районном суде Киева. На скамье подсудимых предстанут двое обвиняемых, которые, по версии следствия, и есть те воры-альпинисты, забравшиеся в апартаменты Нефедова через окно по фасаду, пока он зажигал в США на фестивале Burning man.

Заседание назначено на 10:30 в четверг. Дело чиновника досталось известному многими резонансными производствами судье Владимиру Карабаню.

Согласно сообщению на сайте суда, состав участников заседания следующий: потерпевший Нефедов, двое обвиняемых, их адвокат и прокурор.

Обвинение поддерживают прокуроры Киевской местной прокуратуры №6. Явится ли сам Нефедов на судебное заседание - неизвестно. По данным наших источников в суде, его интересы на процессе будет представлять адвокат.

За кражу с проникновением по ч.3 ст.185 УК Украины ворам грозит до 6 лет тюрьмы.

Как писала "Страна", кражу обнаружил сам Нефедов после возвращения из США в Киев и сам же заявил в полицию. При налете на квартиру поры взяли все ценное, что там было: часы "Zenit" и "Iwatch", золото, деньги и дорогая коллекция браслетов фирмы Frey Wille.

Летом мы рассказывали, что под Киевом неизвестные ограбили дом народного депутата предыдущего созыва Олега Недавы.