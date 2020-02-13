В городе Верхнеднепровск, что в Днепропетровской области, в результате падения автомобиля с моста погибла девушка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"18-летняя пассажирка погибла, а 49-летнего водителя из воды достали спасатели. Он отделался незначительными травмами и переохлаждением. В полиции говорят, что мужчина выехал на Renault Megane на мостик сбросного канала", - говорится в сюжете.

Водителя авто госпитализировали. Кроме того, полиция заявляет, что мужчина сел пьяным за руль, а мост, куда он заехал, не предназначался для проезда транспорта.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве легковушку разорвало на две части после лобового столкновения с фурой. Водитель погиб на месте.

Также мы писали, что в Венгрии произошло масштабное ДТП с украинцами.