Девушка погибла после падения автомобиля с моста в канал. Видео с места гибели
В городе Верхнеднепровск, что в Днепропетровской области, в результате падения автомобиля с моста погибла девушка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"18-летняя пассажирка погибла, а 49-летнего водителя из воды достали спасатели. Он отделался незначительными травмами и переохлаждением. В полиции говорят, что мужчина выехал на Renault Megane на мостик сбросного канала", - говорится в сюжете.
Водителя авто госпитализировали. Кроме того, полиция заявляет, что мужчина сел пьяным за руль, а мост, куда он заехал, не предназначался для проезда транспорта.
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