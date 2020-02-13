Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" попало с список СМИ-иноагентов в России. Оно внесено на сайте Министерства юстиции России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Закон о статусе иностранного агента для СМИ в России был принят в 2017 году в качестве ответной меры на действия Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik. Последних Минюст США внес в список иностранных агентов.

По российскому закону, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

Скриншот: minjust.ru

"Радио Свобода" отреагировало на это известие.

"Министерство юстиции России внесло корпорацию РСЕ/РС и некоторые ее проекты в свой реестр зарубежных средств массовой информации, объявленных "иностранными агентами". РСЕ/РС не является "агентом" ни одного из правительств и считает это решение несправедливым и юридически спорным", - сказано в заявлении.

Ранее "Страна" рассказывала, что во Львове сожгли Mitsubishi журналистки "Радио Свобода".

Также мы писали, что Дональд Трамп раскритиковал "Радио Свобода" и "Голос Америки".