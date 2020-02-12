Фото: Facebook/ UA.KyivPolice

Работникам полка полиции особого назначения №1, патрулировавшим Киев, пришлось применить оружие. Они стреляли по колесам автомобиля, водитель которого пытался сбежать при проверке документов.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Во время патрулирования Днепровского района спецназовцы остановили автомобиль на Броварском проспекте. Они собирались проверить документы и осмотреть машину. Приблизившись к иномарке, полицейский заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. При общении с работниками полиции водитель заметно нервничал. Затем, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и попытался его остановить.

Скриншот из Facebook полиции Киева

Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца. При этом его предупредили, что для остановки машины применят табельное оружие. Однако тот не реагировал на требования и предупреждения полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля.

Авто убегавшего от полиции

Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства 1981 года рождения.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В салоне задержанной машины эксперты обнаружили пистолет, который в дальнейшем отправят на экспертизу. 

В результате стрельбы никто не пострадал.

Осенью "Страна" рассказывала, что под Киевом полиция во время задержания ликвидировала бандита.

Ранее мы писали, что в столице полицейские остановили пьяного водителя с арсеналом оружия.

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