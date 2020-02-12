Работникам полка полиции особого назначения №1, патрулировавшим Киев, пришлось применить оружие. Они стреляли по колесам автомобиля, водитель которого пытался сбежать при проверке документов.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации полиции Киева.

Во время патрулирования Днепровского района спецназовцы остановили автомобиль на Броварском проспекте. Они собирались проверить документы и осмотреть машину. Приблизившись к иномарке, полицейский заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. При общении с работниками полиции водитель заметно нервничал. Затем, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа. В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и попытался его остановить.

Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца. При этом его предупредили, что для остановки машины применят табельное оружие. Однако тот не реагировал на требования и предупреждения полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля.

Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства 1981 года рождения.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В салоне задержанной машины эксперты обнаружили пистолет, который в дальнейшем отправят на экспертизу.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Осенью "Страна" рассказывала, что под Киевом полиция во время задержания ликвидировала бандита.

Ранее мы писали, что в столице полицейские остановили пьяного водителя с арсеналом оружия.