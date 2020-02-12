Пьяный военный набросился на фельдшера прибывшей на вызов скорой. Видео
Во Львовской области мужчина избил фельдшера скорой помощи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Произошло это во время ночного дежурства. Врачи приехали на вызов к нетрезвому пациенту. Тот сначала шарпался с водителем, а затем ударил фельдшера.
Мужчину задержали. В полиции оказалось, что мужчина воевал на востоке Украины.
"Избил, нанес мне телесные повреждения", - комментирует девушка видео, которое снимает в больнице.
Это был обычный вызов скорой от потерпевшего, которого на улице якобы избили незнакомцы.
Мужчина сообщил, что у него разбита голова,. Скорая быстро явилась на вызов.
Пациент начал ссорится с водителем, якобы из-за того, что скорая долго ехала на вызов.
"Мы приехали в районе 5-6 минут, подъехали к подъезду. Сначала он набросился на водителя. Он был агрессивный", - рассказывает потерпевшая.
В результате девушке наложили несколько швов на губе.
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