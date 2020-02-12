Во Львовской области мужчина избил фельдшера скорой помощи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Произошло это во время ночного дежурства. Врачи приехали на вызов к нетрезвому пациенту. Тот сначала шарпался с водителем, а затем ударил фельдшера.

Мужчину задержали. В полиции оказалось, что мужчина воевал на востоке Украины.

"Избил, нанес мне телесные повреждения", - комментирует девушка видео, которое снимает в больнице.

Это был обычный вызов скорой от потерпевшего, которого на улице якобы избили незнакомцы.

Мужчина сообщил, что у него разбита голова,. Скорая быстро явилась на вызов.

Пациент начал ссорится с водителем, якобы из-за того, что скорая долго ехала на вызов.

"Мы приехали в районе 5-6 минут, подъехали к подъезду. Сначала он набросился на водителя. Он был агрессивный", - рассказывает потерпевшая.

В результате девушке наложили несколько швов на губе.

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