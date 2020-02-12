В Украине запущен проект электронной акцизной марки с электронными подписями.

Правительство утвердило изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий, информирует Юрлига.

Новая система предусматривает ряд особенностей, которые будут вводиться поэтапно.

Бумажные акцизные марки видоизменятся: на них будет добавлено 2 элемента (QR-код и штрих-код).

Для получения акцизных марок, проверки уплаты акциза и отчетности производитель будет использовать Электронный кабинет налогоплательщика. Таким образом бумажных заявок на получение марок со временем не будет.

Система "Электронная акцизная марка" будет строиться по компонентному (модульному) принципу, который предусматривает определенный начальный функционал, который дальше может быть расширен, например, для погашения акцизной марки при ее продаже с использованием РРО.

Как отметила Министр финансов Оксана Маркарова, параллельно с внедрением электронной акцизной марки для алкогольных изделий и возможностью для населения проверять акцизную марку на легальность с помощью открытой базы данных Минфин вместе с профильным комитетом ВР как можно быстрее проработает законодательные инициативы относительно полноценного внедрения трек-енд-трейс и продолжит скоординированную с Налоговой службой, Налоговой милицией, Таможенной службой, СБУ и НПУ борьбу с уклонениями от уплаты налога.

Использование системы "Электронная акцизная марка" позволит усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров путем отслеживания движения алкогольных напитков с помощью сопоставления информации из базы данных ГНС о выданных марках и считанных регистраторами расчетных операций.

В дальнейшем предусмотрено привлечение общественности к контролю за обращением алкогольных напитков через сканирование QR-кода мобильным телефоном.

Уже с 1 апреля 2020 года обеспечивается возможность заказа нового образца марки через электронный кабинет и с 1 мая 2020-го вводится в обращение новый образец марки акцизного налога для алкогольных напитков.

В Минфине обращают внимание, что в настоящее время в тестовом режиме уже работает сервис проверки акцизных марок. Марку можно проверить в "ручном" режиме путем введения ее реквизитов в Электронном кабинете налогоплательщика в сервисе "Поиск акцизной марки", созданном ГНС. Данный сервис предоставляет возможность осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров.

С 14 февраля стартует разработка открытого API, что позволит сторонним разработчикам создавать собственные программные средства для сканирования акцизных марок.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла закон, меняющий порядок взимания акцизного сбора.

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