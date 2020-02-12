Поскольку малолетний ребенок не может самостоятельно выбирать место жительства и факт его не проживания не является основанием для лишения права пользования этим жильем после развода родителей.

Соответствующее положение содержится в постановлении второй палаты Кассационного гражданского суда Верховного суда от 27 ноября 2019 года № 368/750/16-ц.

Таким образом нельзя считать неуважительной причину не проживания ребенка в спорном жилье ее проживание в другом месте с одним из родителей, в соответствии с решением суда об определении места жительства ребенка, поскольку ребенок в силу своего возраста не имеет достаточного объема гражданской дееспособности самостоятельно определять свое место жительства.

Не влияет на уважительность причин не проживание ребенка и наличие у того из родителей, с кем она фактически проживает, права собственности на жилье, поскольку наличие имущественных прав у родителей ребенка не может быть основанием для потери его личных жилищных прав. Определяющим в этом является обеспечение интересов ребенка.

В соответствии со ст. 6 СК правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную и семейную жизнь, неприкосновенность жилья, тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и достоинство. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства (ст. 16 Конвенции о правах ребенка).

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине увеличился размер алиментов.

Также мы информировали, что согласно решению суда, в Украине родители могут истребовать алименты с ребенка, если пенсия больше минимальной.