Ермак выходит в люди

Если позавчера, в день замены Андрея Богдана Андреем Ермаком на посту главы Офиса президента, все сосредоточили внимание на ушедшем, то вчера на первый план вышел его сменщик. Ермак уже на второй день работы собрал брифинг, чем немало удивил, поскольку должность главы ОП обычно не публичная и не предполагает озвучивания планов работы или видения политических процессов тем, кто занимает эту должность.

Сменщик Богдана традицию нарушил. И хотя не сказал при этом ничего экстраординарного, было очевидно, что он хочет привлечь СМИ на свою сторону. В том числе – высказываниями в поддержку свободы слова.

Учитывая специфику предыдущей деятельности Ермака, самой интересной частью его брифинга была тема Донбасса. Конкретики по ней было немного, да и, в общем, высказывания главы ОП противоречили друг другу. В частности, он заявил о том, что местные выборы в октябре должны пройти по всей стране, включая Донбасс, но при этом весьма скептически отзывался о Минских соглашениях, которые предусматривают модель проведения этих выборов.

Самый интригующий – кадровый – вопрос Ермак почти не затронул. Пообещал только, что быстрых перестановок в сформированном его предшественником Офисе президента не будет, из чего стало ясно, что перестановки будут, но не совсем быстрые.

Однако Богдан – это был не только Офис президента. По сути, именно он сформировал в ОП команду, которую потом рассадил по другим креслам: и в правительство (включая премьера), и в Генпрокуратуру. А потому актуален вопрос о том, какую позицию по назначенцам Богдана займет Ермак: то ли отстранится от кадровых вопросов за пределами ОП, то ли займется "небыстрыми перестановками". Исходя из прежней деятельности Ермака, более реальным видится первый вариант. Но ведь раньше у него не было той должности и тех возможностей, которые есть теперь. Поэтому делать выводы насчет кадровых решений нового главы ОП пока не стоит.

Нужно ли менять воду для Крыма на Донбасс?

Тема Донбасса вчера звучала не только из уст Ермака, но и многих других, поскольку ее накануне взбудоражил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На одном из ток-шоу он высказался в поддержку идеи обмена воды для Крыма на "украинизацию" неконтролируемой части Донбасса.

Вчера вечером Арахамии уже пришлось извиняться за высказанное мнение, поскольку поднялась волна возмущения со стороны лидеров крымскотатарского Меджлиса, – мол, такой обмен станет предательством крымских татар и украинцев Крыма. Впрочем, извиняясь, лидер парламентских "слуг" произнес знаменательную фразу о необходимости компромисса, при котором лучше пусть льется вода, чем кровь солдат.

Хотя, если говорить объективно, сама тема "обмена" была чисто гипотетической, поскольку никто никогда такой вариант не обсуждал и обсуждать не будет. Что и подтвердила реакция Москвы.

И во всей этой истории возмущение вызывает вовсе не позиция Арахамии, а позиция критиковавших его лидеров Меджлиса, которые считают, что если дать жителям Крыма (в том числе и крымским татарам) воду, то это будет предательством. А вот если продолжать перекрывать воду, то крымские татары будут довольны ее отсутствием и поблагодарят за это Киев.

История с водой для Крыма – это вообще одна из самых больших нелепостей, сохраняющихся с 2015 года. Ведь понятно, что "водный кризис" не сможет повлиять на аннексию полуострова, зато уже влияет – в худшую сторону – на отношение крымчан к Украине. При этом вода для Крыма – это не только имиджевый ход, но и десятки (а то и сотни) миллионов долларов, которые могли бы пополнить украинский бюджет.

Минские соглашения: пять лет саботажа

Тема Донбасса вчера звучала и по еще одному поводу: это был пятилетний юбилей подписания Минских соглашений, известных как "Минск-2". К сожалению, эта тема звучала только в СМИ – никто из высшего руководства страны о юбилее не вспомнил. Даже Ермак, для которого это профильная тема.

Между тем, "Минск-2" – это один из самых главных международных документов, подписанных Украиной за всю ее независимую историю. Это единственный документ, подписанный Украиной и официально утвержденный Организацией объединенных наций. Но, к сожалению, до сих пор не выполненный.

Порошенко в течение первого года после подписания Минских соглашений еще пытался их выполнять. Зеленский же едва ли не с первых дней своего президентства ведет разговор о необходимости ревизии "Минска-2". Разница между Порошенко-2015 и Зеленским-2020 в том, что последний не пережил на своей шкуре то, что пережил первый пять лет назад.

Минские соглашения остановили войну. Когда сегодня политики говорят о том, что Украина ведет войну с Россией, это всего лишь пропаганда по сравнению с тем, что происходило летом 2014 года и зимой 2015-го.

Нынешние политики хотят ревизии "Минска-2", потому что убеждены, что ни Иловайск, ни Дебальцево уже никогда не повторятся. И этим наступают на грабли, которые однажды уже ударили по лбу Порошенко. Бывший президент тоже был убежден, что спас ситуацию после Иловайска, подписав "Минск-1", и что дальше уже выполнять ничего не нужно. И именно из-за этого произошло Дебальцево.

Пока на Донбассе сохраняется тлеющий конфликт, всегда сохраняется угроза того, что он может разгореться снова. И это понимают три четверти украинских граждан, которые в апреле голосовали против Порошенко и его политики. Чтобы в итоге получить такую же политику от Зеленского.

Альтернативы Минским соглашениям нет. Если их не выполнит Зеленский, их придется выполнять его сменщику. Жаль только, что при этом еще пять лет будут потеряны.

Премьер перенес снижение тарифов на февраль

Эпопея с тарифами на отопление нынешней зимой уже стала самым серьезным проколом правительства за последние месяцы. Если признание премьера в том, что он "профан в экономике" просто повеселили страну, то его вранье насчет тарифов вызвало отнюдь не улыбку, когда украинцы получили платежки за январь.

Все началось, как известно, с того, что президент дал правительству команду снизить тарифы на газ и отопление, которые по непонятной причине повысились в октябре. В конце декабря Алексей Гончарук анонсировал глобальное снижение. В середине января он отчитался о том, что тарифы уже снизились в 124 городах. А вчера собрал брифинг, где заявил, что платежки за январь будут больше, чем за декабрь, но зато за февраль будут ниже и январских, и декабрьских.

И тут уже просто интересно, как премьер понимает команду президента снизить тарифы? Потому что все нормальные люди понимают это так, что тарифы должны были снизиться в декабрьских платежках и уже не повышаться до конца зимы. Но у Гончарука, видимо, "туман в голове", поскольку он объясняет, что январская платежка оказалась выше, потому что "цена на рынке выросла". Тут уже просто остается удивляться тому, как могла в январе вырасти цена газа, купленного еще летом и в начале осени.

А еще остается удивляться тому, что президент на всю эту ситуацию никак не реагирует. Ведь премьер не просто соврал – он не выполнил поручение главы государства. А это уже не просто "профан", а саботажник…

Байден сдулся

У Зеленского есть повод для радости – похоже, уголовное дело по Burisma не понадобится, поскольку не будет актуальным для президентских выборов в США. Вчера стали известны результаты праймериз во втором штате – вслед за Айовой их провел Нью-Гэмпшир. И если в первом штате бывший вице-президент Джо Байден занял четвертое место на праймериз Демократической партии, то в Нью-Гэмпшире он и вовсе оказался пятым.

По сути, это конец карьеры Байдена. Другие аутсайдеры "демократической" гонки – бизнесмен Эндрю Янг и сенатор Майкл Беннет – уже сняли свои кандидатуры. И Байдену самое время сделать то же самое.

Глядя на результаты праймериз в двух штатах, странным выглядит только одно – то, что в последних национальных соцопросах 2019 года бывший вице-президент был не только самым популярным демократом, но еще и опережал президента Трампа. Поскольку оснований не верить результатам праймериз (по крайней мере, в части показателей Байдена) нет, то приходится сомневаться в достоверности соцопросов.

Праймериз у демократов в Нью-Гэмпшире выиграл "левак" Берни Сандерс. Уже очевидно, что основная борьба за звание кандидата развернется между ним и открытым геем Питом Буттиджичем, который считается победителем первых праймериз и, похоже, будет главной ставкой руководства Демпартии.