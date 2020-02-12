Военные Государственной пограничной службы Украины, которые служат на административной границе с аннексированным Крымом, научили служебную собаку отзываться на лозунг "Слава Украине!". В ответ пес громко лает.

Видеозапись с собакой-патриотом опубликовало в Facebook Министерство внутренних дел.

Служебную собаку породы лабрадор зовут Лед. На слова военнослужащего "Слава Украине!" пес садится на задние лапы и дважды лает с подвыванием.

Видео: Facebook/ mvs.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что во время визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал почетный караул этим традиционным приветствием бандеровцев. А затем объяснял, почему так поступил.

Также мы рассказывали, что Алексей Гончарук в Давосе раскрыл иностранным инвесторам секрет успеха в Украине. "Нужно знать всего два слова: "Слава Украине", - сказал глава Кабмина.