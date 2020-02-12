Отныне у украинцев есть возможность проверить подлинность продукта и действительность маркировки "органическая продукция". Сделать это можно будет с телефона или компьютера.

Соответствующее решение принято на заседании Правительства 12 февраля, информирует Юрлига.

"Сегодня, к сожалению, производство всей органической продукции находится вне пределов правового поля. Любой может подделывать такую продукцию и маркировать знаком "органический продукт", а потребители - покупать под этим знаком продукцию, не являющуюся таковой. Мы исправляем это и защищаем производителей действительно органической продукции", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о продуктах, а именно:

производителях органической продукции;

органах сертификации, имеющих право на проведение сертификации органического производства;

наличии органических семян и посадочного материала.

Все созданные реестры для внедрения рынка органического производства (Государственный реестр операторов, осуществляющих производство продукции, Государственный реестр органов сертификации в сфере органического производства и обращения органической продукции, Государственный реестр органических семян и посадочного материала) будут в свободном доступе. Соответственно этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для ведения своей хозяйственной деятельности.

Ранее "Страна" сообщала, что производители молочных продуктов хотят снизить предел содержания трансжиров.

Также отметим, что в Украине будут штрафовать производителя за неполную информацию о пищевом продукте на упаковке.