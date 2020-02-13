Истец просил признать недействительным с момента заключения депозитный договор, обязательным условием которого было оформление кредитной карты. Истец отметил, что при оформлении этой карты, он подписал только заявление на заключение договора, не ознакомившись с условиями и правилами пользования и предоставления банковских услуг. Иск обоснован тем, что при заключении оспариваемого договора не была соблюдена форма сделки, а также ему не предоставлена достоверная информация о существенных условиях кредитного договора.

Об этом информирует Юрлига.

Местный и апелляционный суды удовлетворили исковые требования.

Такие решения суды мотивировали тем, что при эмиссии кредитной карты и заключении соответствующего договора не была соблюдена письменная форма договора, что в соответствии со ст.1055 Гражданского кодекса свидетельствует о его недействительности.

Однако коллегия судей Гражданского суда ВС не согласилась с таким выводом.

Верховный Суд согласился с обоснованием кассационной жалобы о том, что спорный кредитный договор соответствует требованиям Гражданского кодекса, поскольку своей подписью в анкете-заявлении заемщика клиент выразил свое согласие, что заявление вместе с условиями и правилами составляет заключенный договор о предоставлении банковских услуг.

Соответствующее постановление по делу № 373/212/16-ц ВС принял 27.11.2018 года.

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