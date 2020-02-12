Украинцы, проживающие в китайском городе Ухань, две недели ожидают эвакуации в связи со вспышкой коронавируса. Однако дата начала операции по их возвращению домой постоянно откладывается.

Об этом написала большой пост в Facebook украинка Ирина Чуйко, которая находится в Китае.

В начале поста Ирина объяснила, почему не покинула Ухань в начале вспышки нового вируса. По ее словам, город стал ей родным, к тому же она хотела оставаться там до тех пор, пока был смысл в помощи другим и было относительно безопасно.

Однако по прогнозам эпидемия пойдет на спад не ранее конца марта, и сидеть в изоляции трудно. Поэтому женщина решила эвакуироваться вместе с нашими гражданами в Украину. Тем более, что все ее близкие уехали, а большинство стран эвакуировали своих граждан в первую неделю февраля.

"И вот тут началось самое интересное. По всем украинским каналам уже несколько раз передавали подробности нашей эвакуации: господин Алексей Гончарук, премьер-министр Украины лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством еще 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, что они полностью готовы к атаке коронавируса... Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля", - написала Ирина.

Между тем никаких препятствий для эвакуации нет. В городе не ходит общественный транспорт и запрещен частный. Но украинское посольство договорилось, чтобы 50 украинцев забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз. Все подписали согласие пройти карантин на родине. Люди получили небольшую материальную помощь для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации. Однако эвакуации по-прежнему нет.

"А утром 11 февраля нам сообщают, что... самолёт, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолётах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолёт прилетел. А за нами - нет. Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон - Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и ещё ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с "европейской" державой", - посетовала Чуйко.

Женщина поймала власти Украины на лжи, так как сначала они говорили, что определили места для прохождения карантина, а потом заявили, что карантин проводить негде.

"Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из европейской страны. А по факту... имеет те, что имеем. Но уже так надоело быть первыми... с конца", - резюмировала Ирина.

В следующем посте она снова подняла тему эвакуации и сообщила, что пока ни один из украинцев, желающих эвакуироваться, не заболел.

Ранее "Страна" приводила объяснение Гончарука срыва эвакуации наших граждан: мол, слишком велики риски проникновения в Украину вируса.

Между тем число жертв вируса выросло до 1 114 человек.