В Днепре в одном из дворов появился необычный снеговик в виде полицейского автомобиля. Скульптуру скатали умельцы из снега, а для правдоподобности раскрасили разноцветными баллончиками. Жители двора приняли снежный транспорт за настоящий и сообщили полицейским.

Об этом сообщает "Информатор".

По габаритам вылепленный из снега автомобиль не уступал реальной патрульной машине. Одна из жительниц двора позвонила по спецлинии "102" и сообщила, что увидела брошенный служебный автомобиль. По словам девушке, автомобиль полностью покрыт снегом и стоит во дворах на улице Холодильной. Правоохранители направили экипаж, чтобы проверить информацию.

Однако не обнаружили по указанному адресу ничего подозрительного, кроме снеговика в виде полицейской машинки. Заявительница мистическим образом исчезла. Поэтому инспекторам оставалось лишь сообщить о ложном вызове командирам и продолжить патрулирование.

Ранее появились фото занесенного снегом Тегерана, где лепят снеговиков.

Как сообщала "Страна", по Луцку зимой катали снеговика на капоте авто.

А в Одесской области вылепили самого большого в Украине снеговика.