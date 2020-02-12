Известный доктор Евгений Комаровский, который во время выборов поддерживал Владимира Зеленского, раскритиковал его деятельность на посту президента.

Об этом известный врач рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Ведущий напомнил собеседнику, что тот искренне хотел, чтобы Зеленский стал президентом. А затем спросил, оправдал ли глава государства его надежды.

Комаровский начал отвечать издалека, рассказав, что после выборов получал десятки писем из Польши, Испании, Германии и Канады. Их авторы спрашивали, неужели это правда - и "у нас появился шанс вернуться на родину". Однако больше таких писем нет.

Потом он рассказал о друге - владельце гостевого дома, который уводит бизнес в тень, потому что не тянет его.

Затем Комаровский раскритиковал желание Зеленского нравиться всем.

"Если 75% населения страны хотят, чтобы их лечили вот так, а остальные - так, то лечи так, как хотят", - сказал доктор.

Среди претензий к президенту гость Гордона назвал целенаправленное обострение языкового вопроса, переписывание истории и отсутствие реакции Зеленского на унижение со стороны проплаченных активистов.

Комаровский заявил, что результаты работы главы государства вызывают у него "огромную грусть". И что на его месте он бы подал в отставку: "Я бы наверное так и сделал".

"Вызывают огромную грусть, просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо", - резюмировал доктор.

Видео: YouTube/ Дмитрий Гордон

Судя по рейтингам, в Зеленском разочаровался не только Комаровский, но и многие избиратели президента.

Между тем в интервью "Стране" отец Зеленского заявил, что в его сыне разочаровались только тупые.