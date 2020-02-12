В Украине с 3 по 9 февраля ОРВИ заболели почти 284 тысячи человек, из которых 66% - дети. При этом эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превышен уже на 55,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. "Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области сохраняется неэпидемический уровень активности. За неделю зарегистрировано 8 летальных случаев вследствие гриппа, а с начала эпидемического сезона - 26. Ни один умерший не был привит против гриппа.

В течение недели против гриппа вакцинировано около тысячи человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 236 тыс. человек. Минздрав напоминает, что при первых признаках заболевания (головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и более, кашель, иногда - рвота и диарея) обязательно обращаться к семейному врачу.

Как сообщала "Страна", в Запорожье от осложнений после гриппа умер уже третий человек. Медики выяснили, почему от осложнений после гриппа скончались три женщины разного возраста.