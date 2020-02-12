После праймериз в Нью-Гэмпшире претендентами на пост президента США остались только белые кандидаты
Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, заявивший о президентских амбициях в ноябре 2019 года, решил прекратить предвыборную кампанию.
Теперь среди претендентов на высший пост в США от Демократической и Республиканской партий не осталось ни одного афроамериканца.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Очевидно, Патрика подтокнули к решению результаты состоявшихся накануне праймериз в штате Нью-Гэмпшир, где 63-летний кандидат занял одно из последних мест.
Таким образом, в предвыборной гонке среди демократов остались восемь человек:
- бывший вице-президент США Джо Байден;
- миллиардер Майкл Блумберг;
- бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич;
- конгрессвумен Тулси Габбард;
- сенатор Эми Клобушар;
- сенатор Берни Сандерс;
- сенатор Элизабет Уоррен;
- миллиардер Томас Стейер.
Первичные внутрипартийные выборы демократов прошли в Нью-Гэмпшире во вторник, 11 февраля.
Победу на них одержал Сандерс. На втором месте оказался Буттиджич, за ним идет Клобушар. В соответствии с результатами каждый из кандидатов получит разное количество мандатов делегатов, которые затем на партийном съезде будут избирать единого кандидата от партии.
Миллиардер Блубмерг не участвует в февральских праймериз. Вместо этого он намерен принять участие в так называемом "супер-вторнике", когда будут распределятся более 1,3 тысячи мандатов делегатов.
Ранее "Страна" рассказывала о демократах, которые хотят бросить вызов Трампу на выборах в ноябре.
Мы также приводили результаты опроса, по которому две трети американцев ожидают, что Трампа переизберут на второй срок.