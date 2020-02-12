Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик, заявивший о президентских амбициях в ноябре 2019 года, решил прекратить предвыборную кампанию.

Теперь среди претендентов на высший пост в США от Демократической и Республиканской партий не осталось ни одного афроамериканца.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Очевидно, Патрика подтокнули к решению результаты состоявшихся накануне праймериз в штате Нью-Гэмпшир, где 63-летний кандидат занял одно из последних мест.

Таким образом, в предвыборной гонке среди демократов остались восемь человек:

бывший вице-президент США Джо Байден; миллиардер Майкл Блумберг; бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич; конгрессвумен Тулси Габбард; сенатор Эми Клобушар; сенатор Берни Сандерс; сенатор Элизабет Уоррен; миллиардер Томас Стейер.

Первичные внутрипартийные выборы демократов прошли в Нью-Гэмпшире во вторник, 11 февраля.

Победу на них одержал Сандерс. На втором месте оказался Буттиджич, за ним идет Клобушар. В соответствии с результатами каждый из кандидатов получит разное количество мандатов делегатов, которые затем на партийном съезде будут избирать единого кандидата от партии.

Миллиардер Блубмерг не участвует в февральских праймериз. Вместо этого он намерен принять участие в так называемом "супер-вторнике", когда будут распределятся более 1,3 тысячи мандатов делегатов.

Ранее "Страна" рассказывала о демократах, которые хотят бросить вызов Трампу на выборах в ноябре.

Мы также приводили результаты опроса, по которому две трети американцев ожидают, что Трампа переизберут на второй срок.