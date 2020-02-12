В селе Песчанка Харьковской области ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего ребенка, которого бабушка оставила одного во дворе. Известно, что хозяйский пес, который ранее не проявлял агрессии, вырвался из вольера и набросился на малыша. От полученных ран ребенок погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области. Сообщение о случившемся поступило в Красноградский отдел полиции в среду, около 16:00. "Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.

Родные мальчика рассказали правоохранителям, что 3-летнего пса семья купила около трех недель назад. Все это время он вел себя не агрессивно. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Напомним, это не первый случай смертельного нападения животных на детей. Так, несколько лет назад под Харьковом домашняя овчарка загрызла четырехлетнего мальчика.

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