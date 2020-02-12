Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента государственной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Ему необходимо их выполнять еще 2 месяца.

Об этом говорится на Facebook-странице суда.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, Микитась обязан не покидать места жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве о присвоении имущества Нацгвардии; сдать на хранение в миграционную службу паспорт для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

В ВАКС напомнили, что бывшего главу "Укрбуда" подозревают в афере с жильем для Нацгвардии. Его компания должна была построить на территории бывшей военной части в центре Киева жилой комплекс. В нем Нацгвардии принадлежало бы 50 квартир и 30 парковочных мест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказывалась от квартир и парковок в обмен на 65 квартир в доме на окраине столицы. Стоимость квартир на окраине почти на 82 млн грн меньше той, в которую оценили жилье на Печерске.

Микитась также проходит по делу о хулиганстве: летом он напал на председателя поселкового совета в Черниговской области.

В январе застройщик пытался вылететь в Великобританию якобы на лечение, однако его сняли с рейса.