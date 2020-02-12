Фанаты пытаются отгадать пол и имя первенца Сансы из сериала "Игра престолов"
Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк из сериала "Игра престолов" беременна от Джо Джонаса. Это будет первенец звездной пары.
Информацию американских СМИ подтверждает страница сериала в Instagram. Сама пара пока не комментирует эту информацию, ее представители также молчат. Зато источники говорят, что Софи Тернер в последнее время тщательно выбирает одежду, чтобы скрыть свою беременность.
В комментариях поклонники просят назвать ребенка, если это будет девочка, именем Санса.
Фото: universeofthrones/Instagram
Напомним, Тернер вышла замуж за американского певца, музыканта и актера Джо Джонаса 29 июня, в поместье Le Château de Tourreau на юге Франции. Свадьба была традиционной. Платье для невесты разработал дизайнер Louis Vuitton Николас Гескьер. Софи отказалась от сложных высоких причесок в пользу естественно распущенных волос, лишь слегка их завив. Первая церемония бракосочетания была тайной и проходила в Лас-Вегасе, ведущим был двойник Элвиса Пресли.
Ранее Тернер призналась в интервью, что страдала расстройством пищевого поведения, но ее спас будущий муж.