Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк из сериала "Игра престолов" беременна от Джо Джонаса. Это будет первенец звездной пары.

Информацию американских СМИ подтверждает страница сериала в Instagram. Сама пара пока не комментирует эту информацию, ее представители также молчат. Зато источники говорят, что Софи Тернер в последнее время тщательно выбирает одежду, чтобы скрыть свою беременность.

В комментариях поклонники просят назвать ребенка, если это будет девочка, именем Санса.

Фото: universeofthrones/Instagram

Напомним, Тернер вышла замуж за американского певца, музыканта и актера Джо Джонаса 29 июня, в поместье Le Château de Tourreau на юге Франции. Свадьба была традиционной. Платье для невесты разработал дизайнер Louis Vuitton Николас Гескьер. Софи отказалась от сложных высоких причесок в пользу естественно распущенных волос, лишь слегка их завив. Первая церемония бракосочетания была тайной и проходила в Лас-Вегасе, ведущим был двойник Элвиса Пресли.

Ранее Тернер призналась в интервью, что страдала расстройством пищевого поведения, но ее спас будущий муж.