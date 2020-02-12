Бывший главный декоммунизатор, а ныне - народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Владимир Вятрович возмутился планшетами, которыми снабдили парламентариев. На клавиатуре гаджетов есть только английские и русские буквы.

Об этом Вятрович написал в своем Facebook и опубликовал фото не угодившего ему планшета.

Фото: Facebook/ volodymyr.viatrovych

"Диджитализация? Планшеты в парламенте вместо горы бумаг - это хорошо. Но зачем на клавиатуре русские буквы?" - недоумевает в подписи под фото соратник Порошенко.

Речь скорее всего идет не о планшетах, а о ноутбуках. И, если внимательно присмотреться к приведенному депутатом фото, то можно заметить рядом с русской Ы и английской S расположенную на той же кнопке украинскую I.

Один из комментаторов Артем Комисаренко обратил внимание на еще один неприятный момент.

"Еще и Lenovo, которое сотрудничает с россиянами. Погуглите Lenovo Superfish, это полная жопа таким пользоваться", - резюмировал посетитель страницы Вятровича.

Как писала "Страна", нардепам выдали приобретенные Радой планшеты с клавиатурой в середине января. Каждый гаджет обошелся в $1200.

Мы также рассказывали об инициированном Вятровичем законопроекте, который предлагает запретить воспроизводить в маршрутках и автобусах музыку или сериалы.