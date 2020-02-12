В Федеральной резервной системе (ФРС) США собираются мониторить экономические данные, чтобы оценивать влияние коронавируса на американскую экономику. В ФРС ожидают, что вскоре воздействие заболевания отразится на статистических данных.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

На слушаниях в банковском комитете Сената 12 февраля Пауэлл заявил, что все неопределенно, и пока рано "спекулировать относительно влияния коронавируса на американскую экономику".

"Мы будем смотреть на экономические показатели", - добавил он.

Днем ранее председатель ФРС выступил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, еще не время делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

"Низкие ставки больше не являются нашим выбором", - сказал Пауэлл.

В случае ухудшения ситуации в экономике ФРС намерена использовать количественное смягчение, прогнозирование процентных ставок и курса денежно-кредитной политики в целом. Эти инструменты будут применяться в случае необходимости довольно решительно.

Глава ФРС также отметил уменьшение неопределенности в торговой сфере, что может способствовать повышению инвестиций, а также отсутствие изменений с низкой безработицей, растущими зарплатами и сильным рынком труда.

Ранее "Страна" сообщала, что Всемирная организация здравоохранения назвала сроки выпуска вакцины от нового коронавируса.

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